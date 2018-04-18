В Одесі під час пожежі в п'ятиповерхівці загинула 4-річна дівчинка, ще троє дітей госпіталізовані

За даними рятувальників, причина пожежі - необережне поводження з вогнем при використанні свічки у квартирі, де за несплату відключено електрику.

В Одесі сьогодні під час пожежі в п'ятиповерховому житловому будинку загинула 4-річна дівчинка, ще троє дітей постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 5.33 службі порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Академіка Заболотного, 22.

На місці пожежі рятувальники встановили, що горить домашнє майно в квартирі на першому поверсі будинку.

Зазначається, що о 5.53 рятувальники локалізували і о 5.56 ліквідували пожежу на площі 8 кв. метрів.

На місці пожежі виявлено мертвою дівчинку, 2014 року народження, - доньку власниці квартири. Також унаслідок пожежі постраждали дві дівчинки - доньки сестри господині, 2004 і 2011 років народження, які отруїлися продуктами горіння.

Крім того, постраждала ще одна донька господині - 2016 року народження, яка дістала отруєння продуктами горіння та опіки II ступеня 9% тіла. Всіх дітей госпіталізовано до дитячої міської лікарні №3, стан здоров'я - середньої важкості.

За даними рятувальників, причина пожежі - необережне поводження з вогнем при використанні свічки у квартирі, де за несплату відключено електрику.

До гасіння пожежі залучалося 6 одиниць основної та спеціальної техніки і 24 людини особового складу.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі була госпіталізована 11-річна дівчинка, яку вдарило струмом на даху потяга.