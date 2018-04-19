В харківському тролейбусі сталася штовханина між пасажирами (відео)

Все почалося зі словесної перепалки, коли двоє молодих хлопців дивилися на дівчину і посміювалися над нею.

У Харкові вчора, 18 квітня, пізно ввечері сталася бійка в тролейбусі №45.

Читайте такожНожові поранення і перекрита вулиця: у центрі Києві в тролейбусі сталася бійка

Про це повідомили харків'яни у соцмережах.

"Під час поїздки двоє молодих пасажирів дивилися на дівчину і посміювалися, чим вивели її з себе", - написали очевидці і опублікували відео.

Дівчина почала лаятися, вживаючи ненормативну лексику, на що їй зробили зауваження інші пасажири.

Після того як дівчина побачила, що один з пасажирів знімає на відео те, що відбувається, почала вибивати у нього з рук телефон, також вона зачепила дівчину, яка стояла поруч.

В коментарях активно обговорюють інцидент.

Увага, відео містить ненормативну лексику (18+)!