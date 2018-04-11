"Чого ти махаєш, а ну пішов геть": киян обурила п'яна кондуктор у тролейбусі (фото)

Жінка не була одягнена в робочу форму, грубила пасажирам і була п'яна.

У вівторок, 10 квітня, в київському тролейбусі пасажири знайшли п'яного кондуктора.

Про це розповів киянин Олександр Краффт на сторінці в Facebook.

За його словами, близько 14.00 на вулиці Єреванській він сів у тролейбус №17 (ст. м. "Площа Льва Толстого" - пл. Космонавтів), де спочатку не міг знайти кондуктора.

"Виявляю даного персонажа в навушниках, з яблуком, та ще й п'яне", - пише чоловік.

Жінка не була одягнена у форму і не реагувала на оточуючих пасажирів, які хотіли купити талони.

"Я почав махати рукою, щоб привернути її увагу, після чого (вона) зривається і починає кричати типу "чого ти махаєш, а ну пішов геть із тролейбуса", і починає лізти і намагатися схопити мене за шкірку", - пише Краффт.

Як повідомляв УНІАН, у Києві троє хуліганів поранили ножем і вистрілили з пістолета в чоловіка, який заступився за кондуктора.