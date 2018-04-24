У Києві в трамваї металевий уламок пробив підлогу та зламав пенсіонерці ногу (фото, відео)

Інцидент стався у трамваї на кінцевій зупинці станція метро «Лісова» в Києві.

У столичному трамваї металевий уламок пробив підлогу та поранив пенсіонерку. Жінку з переломом гомілки госпіталізували.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі поліції Києва.

«Близько 11.10 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію у Деснянському районі. На цей час відомо, що на кінцевій зупинці біля станції метрополітену «Лісова» трамвай, у який зайшли близько 50 пасажирів, розпочав рух. Як розповіла водій громадського транспорту, приблизно за 20 метрів вона відчула сильний поштовх, зупинилася і помітила поранену жінку», - повідомили у поліції.

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«Попередньо встановлено, що лопнув гальмівний диск, металевий уламок пробив підлогу, влетів у салон і травмував пасажирку, яка перебувала справа на другому сидінні. Згідно з повідомленням лікарів, 80-річна киянка отримала перелом двох кісток гомілки, її госпіталізували», - повідомляє столична поліція.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Механізм і причини аварії встановлять за результатами експертиз.

Раніше УНІАН повідомляв, що комунальне підприємство «Київпастранс» планує з 15 липня підвищити тариф на перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті до 8 грн за поїздку.