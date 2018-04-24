На Волині у підпільних цехах вилучили 80 кілограмів бурштину

22:17, 24 квітня 2018
Інциденти
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Встановлюються канали надходження та збуту бурштину / фото vl.npu.gov.ua

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Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, сьогодні правоохоронці припинили діяльність трьох підпільних цехів з обробки бурштину. Так звані «майстерні» розташовувалися в житлових та підсобних приміщеннях одного із селищ Маневицького району.

Правоохоронці провели там обшуки, під час яких вилучили майже 80 кг необробленого та обробленого бурштину-сирцю різної фракції, вартість якого сягає 200 тис. гривень, та обладнання для його обробки.

Встановлюються канали надходження та збуту бурштину.

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Теги: #бурштин#Волинь