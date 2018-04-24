На Волині у підпільних цехах вилучили 80 кілограмів бурштину

Вартість вилученого каменю сягає 200 тисяч гривень.

На Волині у підпільних цехах правоохоронці вилучили 80 кілограмів бурштину та обладнання для його обробки.

Читайте такожУ Рівному поліція вилучила 140 кілограмів бурштину на мільйон гривень (фото)

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, сьогодні правоохоронці припинили діяльність трьох підпільних цехів з обробки бурштину. Так звані «майстерні» розташовувалися в житлових та підсобних приміщеннях одного із селищ Маневицького району.

Правоохоронці провели там обшуки, під час яких вилучили майже 80 кг необробленого та обробленого бурштину-сирцю різної фракції, вартість якого сягає 200 тис. гривень, та обладнання для його обробки.

Встановлюються канали надходження та збуту бурштину.