На Житомирщині під час обшуків вилучено понад  40 кілограмів бурштину

Під час досудового розслідування встановлено місця скупок та незаконного зберігання видобутого коштовного каміння на території Олевського району.

На Житомирщині сьогодні під час обшуків вилучено понад 40 кг бурштину. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Коростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного видобутку бурштину на території Олевського району, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено місця скупок та незаконного зберігання видобутого коштовного каміння на території Олевського району.

У понеділок, 12 березня 2018 року, у межах кримінального провадження, Коростенською місцевою прокуратурою спільно із працівниками Управління захисту економіки в області та слідчого управління Головного управління Нацполіції в області проведено санкціоновані обшуки у м. Олевськ.

Під час обшуків правоохоронцями виявлено у господарських приміщеннях приватних будинків двох олевчан понад 40 кг незаконно видобутого бурштину.

Наразі виявлене коштовне каміння вилучено, вирішується питання щодо подання клопотання до суду про накладення арешту на бурштин.

Досудове розслідування, яке проводить Овруцьке відділення поліції, триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові дії), встановлюється причетність до зазначеного злочину інших осіб.