У метро Києва сталася НП (фото, відео)

За словами очевидців, рух поїздів не зупинено, а сповільнено.

Напередодні травневих вихідних, 27 квітня, у київському метро на станції "Політехнічний інститут" спрацювала пожежна сигналізація.

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Інцидент стався близько 8:15, при цьому на станції спостерігалося задимлення і сильний запах гару, при цьому рух поїздів не припинявся, передає "Обозреватель".

За попередньою інформацією, причиною стала поломка поїзда біля станції "Вокзальна".

"Ранок починається не з кави, а із задимлення та пожежної сигналізації на ст. "Політехнічний інститут". Рух поїздів не зупинено, а сповільнено", - пишуть у соцмережах.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня у Києві через проведення ремонтних робіт біля станції метро "Дорогожичі" утворився затор, який розтягнувся на 10 км.