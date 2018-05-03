Вибухи в Балаклії: загорівся склад на військовій базі, дорогу до військової частини перекрито - ЗМІ

На Харківщині під час планової ліквідації снарядів вибухнули склади. За словами очевидця, інтенсивність вибухів - до декількох в хвилину.

У Балаклії Харківської області через вибух терміново перекрили дорогу до військової бази. Крім того, через вибух загорівся один зі складів на території військової бази.

Про це ТСН.uа повідомило власне джерело. За словами очевидця, інтенсивність вибухів - до декількох в хвилину.

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Раніше повідомлялося, що в місті Балаклія Харківської області на території військового арсеналу вибухають боєприпаси.

У Генштабі повідомили, що пожежа виникла внаслідок загоряння сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу в Балаклії, де тривали роботи з очищення та розмінування залишків снарядів, що не розірвалися.