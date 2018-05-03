Вибухи в Балаклії: пожежу на території арсеналу гасять літак та вертоліт

На місце події відправлена оперативна група Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

До гасіння пожежі на території арсеналу у Балаклії Харківської області залучено літак Ан-32 та вертоліт Мі-8.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, на місці події працюють пожежні команди Збройних сил України та ДСНС.

Для ліквідації пожежі залучено 2 пожежні танки, інженерну машину розгородження, 8 пожежних автомобілів, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8. Також додатково направлено ще 2 пожежні танки. За допомогою гелікоптера здійснюється повітряна розвідка, для оточення території залучено підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних силах.

Для з’ясування обставин на місце події літаком відправлена оперативна група Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України.

Нагадується, що на території арсеналу на технічному майданчику, де проводилось очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після надзвичайної події 2017 року, сталося загоряння трави. Причини загоряння наразі з’ясовуються.

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Відомо, що в той час на території технічного майданчика працювали групи, які готували територію для подальшого очищення. Підривні роботи в той час на території майданчику не здійснювалися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.35 поблизу міста Балаклія у Харківській області сталася пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу, де проходили роботи з очищення та розмінування решти боєприпасів, які не розірвалися під час минулорічної пожежі.

Місцева влада проводить евакуацію 1,5 тис. місцевих жителів. Евакуювати 30-тисячне місто повністю не планують.

Поліція обмежила проїзд транспорту до військового арсеналу в Балаклії.