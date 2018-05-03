"Це печерне середньовіччя": Аваков розкритикував антисемітські заклики в Одесі

Поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян".

Поліція Одеси розпочала кримінальне провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій, які пройшли в місті 2 травня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

"В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В тому числі, на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція. За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі близько 1,5 тис. людей взяли участь у «Марші українського порядку», який націоналісти приурочили до річниці подій 2 травня 2014 року, коли під час масових заворушень у місті загинуло 48 осіб.

Організатори і учасники ходи - «Національний корпус», «Вуличний Фронт», ВО «Свобода», «Правий сектор» та ін.

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Сьогодні, 3 травня, громадська організація «Український єврейський комітет» (Київ) заявила про намір звернутися до Національної поліції у зв'язку з антисемітською заявою лідера місцевої організації «Правого сектору» Тетяни Сойкіної, зробленою напередодні в Одесі.

Директор організації Едуард Долинський зазначив, що Сойкіна увечері 2 травня під час проведення в Одесі «Маршу українського порядку» закликала «очистити» Україну і місто від євреїв.

Зокрема, жінка заявила: «Ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі справжній український порядок. Україна належатиме українцям, а не жидам».

Цю заяву була зроблено публічно в присутності великої кількості очевидців.