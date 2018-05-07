На арсеналі в Балаклії ще не ліквідували займання (відео)
09:09, 07 травня 2018Інциденти
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На території, де була пожежа, нині є лише незначні осередки тління, та вогню уже немає.
Наразі пішими патрулями проводиться обстеження території / фото УНІАН
На військовому арсеналі в Балаклії на Харківщині, де минулого тижня вибухали снаряди, досі не ліквідували займання.
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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
У Міноборони звітують, що на території, де була пожежа, нині є лише незначні осередки тління, та вогню уже немає. Востаннє вибухи тут чули суботнього вечора.
У Державній службі з питань надзвичайних ситуацій запевняють, що станом на ранок понеділка "ситуація контрольована. Пішими патрулями проводиться обстеження території".
Не горить, а тліє. В Балаклії досі не ліквідували займання
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