На арсеналі в Балаклії ще не ліквідували займання (відео)

09:09, 07 травня 2018
Інциденти
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Наразі пішими патрулями проводиться обстеження території / фото УНІАН

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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

У Міноборони звітують, що на території, де була пожежа, нині є лише незначні осередки тління, та вогню уже немає. Востаннє вибухи тут чули суботнього вечора.

У Державній службі з питань надзвичайних ситуацій запевняють, що станом на ранок понеділка "ситуація контрольована. Пішими патрулями проводиться обстеження території".

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Теги: #вибухи#Балаклія