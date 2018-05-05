На території військової частини у Балаклії залишається незначне тління двох осередків загорання

Гасіння осередків здійснюють три пожежні танки Збройних сил та авіація ДСНС.

На території військової частини у Балаклії Харківської області станом на 8.00 залишається незначне тління двох осередків загорання.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, вибухів боєприпасів не спостерігається.

Нагадується, що пожежа на площі близько 35 га була локалізована вранці 4 травня.

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Гасіння осередків здійснюють три пожежні танки Збройних сил та авіація ДСНС.

Діє тимчасова заборона на використання повітряного простору у радіусі 30 км і висотою 6 тис. метрів.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня о 13.40 у м. Балаклія на технічній території військової частини виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га. Жертв та постраждалих немає.

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

За даними Міноборони, причиною пожежі могли стати попадання іскри від вихлопної труби пожежного танку, загорання сухої трави або дія сонячних променів на вибухонебезпечні предмети, які знаходились на неочищеній території.