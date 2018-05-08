Масове отруєння в черкаській школі: госпіталізовано 51 дитину та вчителя, 11 школярів в реанімації

Всього на лінійці перебувало 424 учні. Симптоми захворювання: нудота, головокружіння, головний біль.

Станом на 13 годину, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 51 учня та 1 вчителя з них: 11 дітей перебуває в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Всього на лінійці перебувало 424 учні. Симптоми захворювання: нудота, головокружіння, головний біль.

У відомстві зазначили, що з метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів хіміко-радіологічною лабораторією ДСНС на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин.

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«Перевищень вмісту хімічних речовин понад граничнодопустимої концентрації не виявлено (аміак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сірководень – 0 мг/м3, горючі гази – 0 мг/м3). Рівень кисню в повітрі – 20,9% (при нормі – від 19 до 23%)», - йдеться у повідомленні.

Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби води з системи централізовано водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. Результати досліджень очікуються – до 16:00 сьогоднішнього дня.

Окрім того, з 12 години проводиться засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС щодо визначення першочергових заходів з локалізації та ліквідації осередку події, надання допомоги потерпілим.

На місці події координацію дій здійснює мобільна оперативна група ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Черкасах у загальноосвітній школі № 8 під час лінійки учні почали масово втрачати свідомість.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.