На Харківщині біля мосту знайшли 125-кілограмову авіабомбу часів Другої світової

Боєприпас виявили місцеві рибалки біля селища Хорошеве Харківського району поблизу мосту через річку Уди.

У Харківській області біля автомобільного мосту виявили 125-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової війни.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, вчора, 7 травня, піротехніки провели розмінування застарілого боєприпасу, котрий виявили місцеві рибалки біля селища Хорошеве Харківського району поблизу автомобільного мосту через річку Уди.

За відомостями ДСНС, відстань від нього до автошляху районного значення складала близько 2-х метрів.

Під час ідентифікації небезпечної знахідки рятувальники встановили, що це авіаційна фугасна бомба вагою 125 кг часів Другої світової війни. Бомба прямо на березі. Ймовірно, рибалки витягли її з води і залишили. Боєприпас становив неабияку загрозу, адже мав підривник і вибухову речовину всередині.

Піротехніки за допомогою піротехнічного автомобілю відтранспортували бомбу на спеціальний підривний майданчик, де знешкодили. Постраждалих немає.