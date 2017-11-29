На Дніпропетровщині знищили 58 боєприпасів часів Другої світової війни (фото)

У Криворізькому районі Дніпропетровщини в 2 км від села Лозуватка співробітники групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС в Дніпропетровській області виявили 58 боєприпасів часів Другої світової війни.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в області, спочатку 5 снарядів калібру 76 мм у полі 28 листопада знайшли члени історико-пошукової організації «Пошук-Дніпро».

Після додаткового обстеження території піротехніки виявили ще 14 снарядів різного калібру та 39 мінометних мін.

Наразі всі знайдені боєприпаси знищено.