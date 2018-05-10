На Житомирщині внаслідок зіткнення двох легковиків загинули троє людей (фото)

Також рятувальники ліквідували загоряння одного з автомобілів.

У Житомирській області внаслідок зіткнення двох легковиків на автодорозі «Київ-Ковель» загинули троє людей, ще одну особу травмовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, сьогодні о 13:50 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на 218 км автодороги «Київ-Ковель» поблизу с. Болярка Олевського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легковиків – Mazda та Chevrolet.

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За даними рятувальників, внаслідок аварії загинули троє людей, ще одну особу травмовано.

Також через зіткнення зайнявся автомобіль Chevrolet. Пожежу було ліквідовано рятувальниками з використанням піноутворювача.

Також бійці ДСНС проводили роботи з ліквідації наслідків ДТП – гасили залишки пального, яке загорілося, на проїжджій частині та на узбіччі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група для з’ясування всіх обставин.