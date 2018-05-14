У Харкові з вікна висотки вистрибнув чоловік (фото)
15:34, 14 травня 2018Інциденти
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Чоловік вистрибнув з вікна 8 поверху одного з під'їздів багатоповерхівки. Він мешкав у цьому ж під'їзді, проте на 1-му поверсі.
Поліцейські з'ясовують обставини події / facebook.com/police.kharkov/
У Харкові 59-річний місцевий житель вистрибнув з вікна однієї із багатоповерхівок, розташованої по вулиці Ростовській.
Про подію повідомила поліція Харківської області. Згідно з попередніми даними, городянин вистрибнув з вікна 8 поверху одного з під'їздів багатоповерхівки. Зазначається, що чоловік проживав у цьому ж під'їзді, проте на 1-му поверсі.
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На місці події працювала слідча оперативна група. Факт трагедії харківськими правоохоронцями внесено до журналу єдиного обліку заяв. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що в Києві дівчина впала з 25 поверху під час побачення з хлопцем.
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