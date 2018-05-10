У Києві дівчина впала з 25 поверху під час побачення з хлопцем

Молоді хлопець і дівчина вирішили провести нестандартне побачення в недобудованій багатоповерхівці.

На проспекті Перемоги в Києві під час побачення в недобудованому будинку 19-річна дівчина впала з 25 поверху.

Про це повідомляє "Київ Оперативний". Інцидент стався за адресою проспект Перемоги, 133. Молоді хлопець і дівчина вирішили провести нестандартне побачення в недобудованій багатоповерхівці, однак щось пішло не так і дівчина впала в шахту ліфта.

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На місце оперативно прибули рятувальники і медики, однак врятувати дівчину не вдалося.

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