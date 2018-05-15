Під Харковом пенсіонера на смерть збив потяг

Чоловік помер на місці. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося.

Під Харковом електропоїзд сполученням «Лихачове-Харків» збив невідомого чоловіка віком близько 60-65 років.

Про це повідомляє 057.ua. Від отриманих травм чоловік помер. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зараз працівники поліції встановлюють особу загиблого та інші обставини події.

Раніше у Львівській області п'яний водій збив поліцейського на пішохідному переході.