Під Харковом пенсіонера на смерть збив потяг
16:14, 15 травня 2018Інциденти
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Чоловік помер на місці. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося.
Зараз працівники поліції встановлюють особу загиблого / фото УНІАН
Під Харковом електропоїзд сполученням «Лихачове-Харків» збив невідомого чоловіка віком близько 60-65 років.
Про це повідомляє 057.ua. Від отриманих травм чоловік помер. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося.
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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зараз працівники поліції встановлюють особу загиблого та інші обставини події.
Раніше у Львівській області п'яний водій збив поліцейського на пішохідному переході.
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