Під Харковом пенсіонера на смерть збив потяг

16:14, 15 травня 2018
Інциденти
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Зараз працівники поліції встановлюють особу загиблого / фото УНІАН

Про це повідомляє 057.ua. Від отриманих травм чоловік помер. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зараз працівники поліції встановлюють особу загиблого та інші обставини події.

Раніше у Львівській області п'яний водій збив поліцейського на пішохідному переході.

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Теги: #ДТП#Харків#потяг