У Львівській області п'яний водій збив поліцейського на пішохідному переході (відео)

14:19, 27 квітня 2018
Інциденти
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Сталося це близько стаціонарного посту. Як стверджують очевидці, з місця наїзду 53-річний водій намагався втекти - кинув авто в 100 метрах від переходу і хотів сховатися в лісі. Але через чверть години все ж повернувся до свого легковика.

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Теги: #ДТП#Львівщина#поліцейський