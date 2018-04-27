У Львівській області п'яний водій збив поліцейського на пішохідному переході (відео)
14:19, 27 квітня 2018Інциденти
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21-річний патрульний зараз в реанімації з численними травмами, 53-річний водій намагався втекти.
На Львівщині до п'яний водій збив патрульного поліцейського на пішохідному переході
У Львівській області п'яний водій збив поліцейського на пішохідному переході.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Сталося це близько стаціонарного посту. Як стверджують очевидці, з місця наїзду 53-річний водій намагався втекти - кинув авто в 100 метрах від переходу і хотів сховатися в лісі. Але через чверть години все ж повернувся до свого легковика.
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21-річний патрульний зараз в реанімації з численними травмами.
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