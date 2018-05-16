На Житомирщині у гаражі знайшли мертвим працівника підприємства "Валки-Ільменіт"

За попередніми даними, слідів насильства на тілі чоловіка не знайшли.

На Житомирщині у місті Іршанськ вчинив самогубство працівник підприємства «Валки-Ільменіт».

Як розповіли УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області, повідомлення про смерть людини надійшло до поліції вчора.

"Правоохоронці, що виїхали на місце події, виявили мертвим у гаражі жителя Іршанська. Також є підстави стверджувати, що чоловік скоїв самогубство. Наразі за цим фактом проводиться перевірка”, - розповіли у поліції.

Наразі точну причину смерті чоловіка встановлюють експерти, оскільки тіло загиблого було направлено на судово-медичну експертизу. За попередніми даними, слідів насильства на тілі чоловіка не знайшли.

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Загиблим виявився працівник ТОВ "Валки-Ільменіт", розповіли кореспонденту УНІАН на підприємстві. Там уточнили, що загиблий не займає там керівної посади.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Житомирської облради Віталій Науменко,” у загиблого не могло бути ворогів, він не пив, навіть не палив. Родина нормальна, троє діток.... Люди кажуть, що він посварився з керівництвом підприємства, після цього його добу шукали, бо не вийшов на роботу».

Водночас, як передає кореспондент УНІАН, останнім часом у житомирських ЗМІ всіляко обговорюється питання діяльності ТОВ "Валки-Ільменіт" (заводу Дмитра Фірташа - УНІАН). Так, окремі журналісти не виключають, що це пов'язано з тим, що на наступне пленарне засідання Житомирської облради 31 травня планується розгляд резонансного питання щодо надання ТОВ "Валки-Ільменіт" у користування понад 100 га лісу для видобутку ільменіту.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня у м. Бердичів Житомирської області знайшли повішеним тренера футбольного клубу «Фортуна» Сергія Корнійчука.