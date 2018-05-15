На Житомирщині знайшли повішеним тренера футбольного клубу

За даними поліції, чоловік вчинив самогубство у себе вдома.

У м. Бердичів Житомирської області знайшли повішеним тренера футбольного клубу «Фортуна» Сергія Корнійчука.

Як розповіли УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області, повідомлення про смерть людини надійшло до поліції вчора близько 9-ї години ранку.

Правоохоронці, що виїхали на місце події, встановили, що самогубство у себе вдома вчинив місцевий житель, 1975 року народження.

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Загиблим виявився відомий спортсмен і тренер андрушівського футбольного клубу «Фортуна».

Наразі точну причину смерті чоловіка встановлюють експерти, оскільки тіло загиблого було направлено на судово-медичну експертизу. За попередніми даними, слідів насильства на тілі чоловіка не знайшли.

Футболісти футбольного клубу на своїй сторінці у Facebook висловили співчуття у зв’язку із смертю тренера.

«Чорний день в історії ФК «Фортуна». Пішов з життя наш тренер Сергій Корнійчук, людина, яка жила футболом і все робила для нашої команди. Весь колектив команди та вболівальники висловлюють своє співчуття родині. Ти будеш завжди в наших серцях», - сказано у повідомленні.