Перевертні у погонах: правоохоронці затримали банду, до складу якої входили працівники поліції (відео)

Злочинне угрупування було підконтрольне одному з кримінальних авторитетів.

Співробітники Національної поліції України та Головної військової прокуратури провели спецоперацію по затриманню 6 головних фігурантів злочинної організації, двох діючих співробітників поліції та їхнього колишнього начальника.

Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України на сторінці у Facebook, злочинне угрупування було підконтрольне одному з кримінальних авторитетів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили незареєстровану зброю та набої до неї, наркотики, гроші у різній валюті та vip-автомобілі, на яких пересувалися учасники банди. У поліцейських вилучили 2,5 тис. дол США, майже 10 тис. грн, трекери, телефони та державні номерні знаки з чужих автівок.

"На теперішній час затриманим оголошено підозру, зокрема співробітникам поліції – за ч.4 ст. 189 (Вимагання ) та ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації) КК України. Суд відправив усіх учасників банди під варту на 60 діб, без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що банда вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини на території столиці та прилеглого регіону для матеріального збагачення та фінансової стабільності злочинної організації.

"Беззаконня чинилося за сприяння надійних та впливових зав’язків у владних структурах, в тому числі – у правоохоронних. Зокрема, Департаментом внутрішньої безпеки НПУ задокументовано низку злочинів, які були вчинені учасниками банди та окремими співробітниками кримінального блоку поліції Київщини", - пише Департамент внутрішньої безпеки.

Зокрема, до учасників ОЗ, які працювали в поліції, звернувся за допомогою чоловік, у якого злочинці вимагали чималу суму грошей, погрожуючи фізичною розправою. Але співробітники поліції самі погрожували та залякували потерпілого, а також змусили переписати на підставну особу позашляховик у якості відкупу.

В іншому випадку спільники сфабрикували матеріали кримінального провадження, відібрали у мешканця Київської області автівку «BMW X-6» та 20 тис дол США.