На шахті у Львівській області стався обвал

Загалом на шахті в цей час працювали 60 осіб. Наразі ще встановлюються причини цього інциденту.

Внаслідок обвалу породи на шахті в селі Межиріччя Сокальського району, що на Львівщині, четверо шахтарів опинилися заблокованими під землею.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, обвал стався близько 00:06 неділі, 20 травня, а до 00:55 рятувальникам вдалося підняти завалених працівників шахти на поверхню, пише Zaxid.net.

«Близько 00:06 в с. Межиріччя на шахті «Відродження» ДП «Львіввугілля» на глибині 520 м під землею під час виконання робіт по проходженню виробки на 434-му конвеєрному штреку стався обвал породи, за яким перебували чотири працівники шахти. Близько 00:55 рятувальним підрозділом заблокованих осіб було піднято на поверхню», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

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Стан усіх потерпілих є задовільним, госпіталізації ніхто з постраждалих не потребував. Загалом на шахті в цей час працювали 60 осіб. Наразі ще встановлюються причини цього інциденту.