Під Києвом авто перевернулося та паралізувало шосе (фото)
10:09, 21 травня 2018Інциденти
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Через аварію утворюється затор, швидкість руху стрімко падає.
На Гостомельському шосе сталася аварія, внаслідок якої перевернувся легковий автомобіль Renault.
Як повідомляє ТСН.ua, авто перевернулось в одній із полос у бік Києва за кілометр від в'їзду до столиці. Що саме стало причиною ДТП, наразі встановлюють правоохоронці.
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Через аварію утворюється затор. Швидкість руху стрімко падає.
Раніше під Києвом автобус збив дітей на переході.
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