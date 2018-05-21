Під Києвом авто перевернулося та паралізувало шосе (фото)

10:09, 21 травня 2018
Інциденти
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На Гостомельському шосе сталася аварія, внаслідок якої перевернувся легковий автомобіль Renault.

Як повідомляє ТСН.ua, авто перевернулось в одній із полос у бік Києва за кілометр від в'їзду до столиці. Що саме стало причиною ДТП, наразі встановлюють правоохоронці.

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Через аварію утворюється затор. Швидкість руху стрімко падає. 

Раніше під Києвом автобус збив дітей на переході.

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Теги: #Київ#ДТП#аварія