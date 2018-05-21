Під Києвом авто перевернулося та паралізувало шосе (фото)

Через аварію утворюється затор, швидкість руху стрімко падає.

На Гостомельському шосе сталася аварія, внаслідок якої перевернувся легковий автомобіль Renault.

Як повідомляє ТСН.ua, авто перевернулось в одній із полос у бік Києва за кілометр від в'їзду до столиці. Що саме стало причиною ДТП, наразі встановлюють правоохоронці.

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Через аварію утворюється затор. Швидкість руху стрімко падає.

Раніше під Києвом автобус збив дітей на переході.