На Тернопільщині агресивний чоловік "виховував" нетверезих односельчан ножем

Розмова селян переросла в конфлікт, відтак чоловік застосував силу, потім змусив нетверезих сісти в автомобіль і вивіз за село, де продовжив бити.

На Тернопільщині затримали агресивного чоловіка, який силовими методами вирішив виховувати нетверезих односельчан.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у чергову частину Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення, що мешканець Золотого Потоку б'є людей та погрожує їм предметом, схожим на штик-ніж.

Читайте такожУ Миколаєві двоє п'яних військових влаштували стрілянину на автовокзалі (фото)

На місці конфлікту працівники поліції з’ясували, що підозрюваний, їдучи у власному авто, перестрів на дорозі двох чоловіків у стані алкогольного сп'яніння.

Водій вийшов і почав їх повчати, як правильно ходити дорогою. Розмова переросла в конфлікт, відтак чоловік застосував силу, потім змусив нетверезих сісти в автомобіль і вивіз за село, де продовжив бити.

Мешканець сусіднього населеного пункту, який проїжджав неподалік, зупинився і спробував заступитися, однак тоді агресивний чоловік витяг штик-ніж до бойової зброї і почав ним погрожувати. Зброю вдалося у підприємця відібрати.

Її передали працівникам Бучацького відділення поліції, які направили її в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Тернополя.

Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 263 ч. 2 ККУ (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу).