В одеському порту виявили артснаряд часів Другої світової війни

"Знахідку" виявлено на узбережжі поблизу причалу.

У порту «Южний» Одеської області 18 травня виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на узбережжі поблизу причалу морського торгового порту «Южний» виявлено потужний артилерійський снаряд.

«На місце прибула піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яка обстежила небезпечну знахідку й ідентифікувала як артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечне місце негайно огородили, організували його охорону», - розповіли в прес-службі.

Відзначається, що сьогодні, 19 травня, снаряд було вилучено фахівцями, перевезено на спеціальному автомобілі на полігон і підірвано.

За даними прес-служби, поточного року в Одеській області вилучено та знешкоджено понад 400 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в Одеській області на Дунаї спливла міна вагою у півтонни.