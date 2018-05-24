"Тіла вирізали з авто": з'явилося відео з місця кривавої ДТП на Львівщині

В наслідок ДТП шестеро жителів Хмельницької області, загинули на місці події.

З'явилося відео з місця кривавої ДТП на Львівщині, в якому 23 травня загинули 6 осіб.

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Запис опублікував "24 канал".

"В наслідок ДТП шестеро жителів Хмельницької області, загинули на місці події. Серед них – дві жінки у віці 61 37 років, а також четверо чоловіків віком від 29 до 48 років", – повідомили в поліції.

Водія мікроавтобуса, 37-річного жителя Рівненської області, і ще двох чоловіків, госпіталізували в буську центральну районну лікарню.

Попередньо встановлено, що мікроавтобус Mercedes Sprinter врізався в задню частину вантажного автомобіля, перекинувся і злетів у кювет.

Як повідомляв УНІАН, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 травня, близько 7.20 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Вербляни у Буському районі. Попередньо встановлено, що сталося попутне зіткнення двох транспортних засобів – мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» та вантажного автомобіля.