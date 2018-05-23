Поліція опублікувала фото з місця ДТП на Львівщині, у якій загинули шестеро людей (фото)

Внаслідок автопригоди шестеро осіб загинули на місці події, ще трьох доставлено у лікарню.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 23 травня, близько 7.20 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Вербляни у Буському районі. Попередньо встановлено, що сталося попутне зіткнення двох транспортних засобів – мікроавтобуса «Мерседес Спринтер» та вантажного автомобіля.

Як повідомили у поліції, внаслідок автопригоди шестеро осіб загинули на місці події, ще трьох доставлено у лікарню, наразі медики встановлюють діагнози. На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють особи усіх учасників ДТП, а також обставини автозіткнення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, загиблі були заробітчанами та повертались до України з Чехії.