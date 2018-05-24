Гонитва в Ржищеві: дівчина-водій, яка втікала від поліції, перебувала під дією амфетаміну

Також у поліції уточнили вік дівчини - 20 років, саме вона перебувала за кермом. Поліцейським довелося стріляти, щоб зупинити авто.

Дівчина за кермом ВАЗ-21099, яку зі стріляниною змушені були зупиняти патрульні поліцейські в Ржищеві Київської області, була у стані наркотичного сп'яніння.

Про це повідомила спікер Нацполиции Київській області Микола Жукович, передає LIGA.net. Він уточнив вік дівчини – 20 років (1998 рік народження).

За словами Жуковича, експертиза вже встановила, що дівчина перебувала під дією наркотиків. "Лікарі кажуть, що вона вживала амфетамін", - сказав речник поліції.

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Також він спростував повідомлення деяких ЗМІ про те, що дівчина в момент погоні нібито знаходилася на задньому сидінні автомобіля, а керував ним хтось інший. Жукович підтвердив, що саме затримана була за кермом машини.

Зараз разом з нею у відділенні поліції знаходиться її співмешканець, власник автомобіля, але він, за словами Жуковича, участі в інциденті не брав.

Раніше повідомлялося, що патрульна поліція застосувала вогнепальну зброю при затриманні підозрілого автомобіля в Ржищеві Київської області - жінка почала їздити навколо копів, але не зупинялася. Поліцейським довелося стріляти, щоб зупинити авто.