Гонитва зі стріляниною у Ржищеві: поліція ганялася по колу за неадекватною дівчиною-водієм (відео)
Патрульна поліція застосувала вогнепальну зброю під час затримання підозрілого автомобіля у Ржищеві Київської області - жінка почала їздити навколо копів, але не зупинялася.
Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович, передає "Українська правда".
"Група реагування патрульної поліції намагалася зупинити автівку, яка викликала підозру. Водій не зупинився, здійснив наїзд на патрульний автомобіль, почав тікати", - розповів він.
Відео інциденту опублікував у Facebook місцевий житель Олексій Соломенцев.На записі можна побачити, як автомобіль їздить колами навколо клумби в центрі міста. Поліцейські намагаються зупинити машину.
Жукович зазначив, що водія – це дівчина 1991 року народження - затримали і доправили до медичного закладу, щоб з’ясувати, в якому стані вона знаходиться.
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"Працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити транспортний засіб. Правомірність буде визначати прокуратура", - зазначив також речник поліції.
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