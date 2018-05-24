Гонитва зі стріляниною у Ржищеві: поліція ганялася по колу за неадекватною дівчиною-водієм (відео)

Автомобіль їздив колами навколо клумби в центрі міста та не зупинявся на вимоги поліцейських. Водій - дівчина 1991 року народження.

Патрульна поліція застосувала вогнепальну зброю під час затримання підозрілого автомобіля у Ржищеві Київської області - жінка почала їздити навколо копів, але не зупинялася.

Про це повідомив речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович, передає "Українська правда".

"Група реагування патрульної поліції намагалася зупинити автівку, яка викликала підозру. Водій не зупинився, здійснив наїзд на патрульний автомобіль, почав тікати", - розповів він.

Відео інциденту опублікував у Facebook місцевий житель Олексій Соломенцев.На записі можна побачити, як автомобіль їздить колами навколо клумби в центрі міста. Поліцейські намагаються зупинити машину.

Жукович зазначив, що водія – це дівчина 1991 року народження - затримали і доправили до медичного закладу, щоб з’ясувати, в якому стані вона знаходиться.

Читайте такожП'яний депутат у Києві влаштував гонитву і ДТП з трьома авто – активісти

"Працівники поліції застосували табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити транспортний засіб. Правомірність буде визначати прокуратура", - зазначив також речник поліції.

Раніше в Києві під час погоні за BMW сталося лобове зіткнення поліцейського авто і Lancer.