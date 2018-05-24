В Одесі через фейкове "мінування" будівлі суду евакуювали понад 100 людей

Під час перевірки будівлі і прилеглої території жодних вибухових пристроїв і речовин виявлено не було.

В Одесі через неправдиве повідомлення про мінування з будівлі суду евакуювали понад 100 людей.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні близько 15.10 по спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що Господарський суд Одеської області, який розташований по проспекту Шевченка, 29, заміновано.

На місці події оперативно виїхали вибухотехніки, кінологи і слідчо-оперативна група.

«Під час перевірки з будівлі було евакуйовано понад 100 співробітників і відвідувачів суду», - зазначили в главку.

Під час перевірки будівлі і прилеглої території жодних вибухових пристроїв і речовин виявлено не було.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Встановлюється особа громадянина, який повідомив про мінування.

Нагадаємо, в березні в Одесі не підтвердилося повідомлення про замінування вулиці Гагарінське плато, на якій розміщене Генеральне консульство Російської Федерації.