В Одесі не підтвердилося повідомлення про замінування вулиці, на якій розміщене Генконсульство РФ

Під час обстеження території було евакуйовано близько 300 осіб. Проїзд на вулицю Гагарінське плато, де розміщене диппредставництво, поки що залишається перекритим правоохоронцями.

В Одесі не підтвердилося повідомлення про замінування вулиці Гагарінське плато, на якій розміщене Генеральне консульство Російської Федерації, біля якого триває акція протесту проукраїнських активістів.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в ході обстеження території, повідомлення про замінування якої надійшло вранці, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

«Під час проведення заходів було евакуйовано близько 300 осіб», - повідомили в главку.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Як передає кореспондент УНІАН, проїзд на Гагарінське плато поки що залишається перекритим правоохоронцями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 8.10 по спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця Гагарінське плато, на якій розміщене Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі, замінована.

Вранці біля Генконсульства зібралося близько 50 представників патріотичних організацій, які протестують проти виборів на території України російського президента.

За кілька десятків метрів від будівлі Генконсульства активісти встановили біотуалет, на якому розміщена табличка: «Вибори президента московської федерації. Виборча кабінка». За даними учасників акції, з ранку до диппредставництва намагалися пройти близько 10 осіб, але їм це не вдалося.

Довідка УНІАН. Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі розташоване в курортній зоні (на Гагарінському плато - район Аркадії).

У зоні його обслуговування - чотири регіони України: Одеська, Миколаївська, Кіровоградська і Херсонська області.