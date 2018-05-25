В Одесі знайшли двох 15-річних підлітків, які втекли з дому на Житомирщині (відео)

Тепер закохана пара чекає на повернення додому.

Пригоди сучасних Ромео і Джульєти: двох 15-річних закоханих підлітків, які минулої п'ятниці втекли від своїх родин на Житомирщині, знайшли аж в Одесі. Копи затримали дітей в Одесі на місцевому Привозі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

До поліції зателефонував продавець, з яким Едуард та Ганна випадково познайомилися - шукали роботу, запевняючи, що на літній підробіток їх відпустили батьки.

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Розповідали, що вони з Житомира, а паспорти та гроші у них вкрали в потязі.

Тепер закохана пара чекає на повернення додому.

Причиною втечі, як з'ясувалося, стало те, що дорослі не дозволяли закоханим зустрічатися, а також непорозуміння хлопця із матір'ю.