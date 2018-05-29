На Херсонщині палає близько 130 гектарів лісу (відео)

10:49, 29 травня 2018
Інциденти
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На Херсонищні горить близько 130 гектарів лісу / фото dsns.gov.ua

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, вчора, 28 травня, близько 13.30 поблизу с. Раденськ Олешківського району виникло загорання у лісі.

За інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства, триває гасіння низової пожежі на площі близько 130 га у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах.

Верхової пожежі немає, загрози населеним пунктам немає.

Організовано розстановку сил та засобів на чотирьох оперативних дільницях для гасіння пожежі та створення мінералізованих смуг з метою запобігання розповсюдженню вогню.

Авіацією здійснено 29 скидів води (121 тонна).

Додатково приведено в готовність підрозділи управлінь ДСНС у Дніпропетровській та Кіровоградській областях (47 осіб та 11 од. техніки підвищеної прохідності).

До ліквідації пожежі залучено 209 осіб та 72 од. техніки.

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Теги: #пожежа#Херсонщина