На Херсонщині пожежа уже охопила 100 гектарів лісу
20:34, 28 травня 2018Інциденти
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До ліквідації пожежі залучили 138 людей та 47 одиниць техніки.
Лісова пожежа на Херсонщині охопила вже 100 гектарів / фото dsns.gov.ua
У Херсонській області станом на 20:00 пожежа поблизу с. Раденськ Олешківського району вже охопила 100 гектарів лісу.
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Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«За інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства триває гасіння низової пожежі на площі близько 100 гектарів у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах. Верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає», – заявили в ДСНС.
Крім того, у відомстві зазначили, що авіація скинула на вогонь 51 тону води. До ліквідації пожежі залучили 138 людей та 47 одиниць техніки.
Раніше повідомлялось, що пожежа охопила 50 гектарів лісу.
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