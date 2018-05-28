На Херсонщині пожежа уже охопила 100 гектарів лісу

До ліквідації пожежі залучили 138 людей та 47 одиниць техніки.

У Херсонській області станом на 20:00 пожежа поблизу с. Раденськ Олешківського району вже охопила 100 гектарів лісу.

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Про це йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією Херсонського обласного управління лісомисливського господарства триває гасіння низової пожежі на площі близько 100 гектарів у 16, 19, 20, 23 та 24 кварталах. Верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає», – заявили в ДСНС.

Крім того, у відомстві зазначили, що авіація скинула на вогонь 51 тону води. До ліквідації пожежі залучили 138 людей та 47 одиниць техніки.

Раніше повідомлялось, що пожежа охопила 50 гектарів лісу.