У Києві 4-річний хлопчик загинув, випавши з вікна 12 поверху
18:59, 29 травня 2018Інциденти
2824 0
Дитина залізла на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху будинку.
У Києві з вікна багатоповерхівки випала дитина / фото golos.ua
У Святошинському районі столиці, на вулиці Гната Юри внаслідок падіння з вікна загинув 4-річний хлопчик.
Про це УНІАН повідомили у поліції Києва.
«Дитина залізла на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям», - повідомили у поліції.
Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній родині.
На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей. Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію як нещасний випадок.
Як повідомляв УНІАН, у місті Прешов у східній Словаччині загинула студентка з України. У понеділок, 28 травня, близько 21:20 студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter