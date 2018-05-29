У Києві 4-річний хлопчик загинув, випавши з вікна 12 поверху

Дитина залізла на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху будинку.

У Святошинському районі столиці, на вулиці Гната Юри внаслідок падіння з вікна загинув 4-річний хлопчик.

Про це УНІАН повідомили у поліції Києва.

«Дитина залізла на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям», - повідомили у поліції.

Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній родині.

На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей. Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію як нещасний випадок.

Як повідомляв УНІАН, у місті Прешов у східній Словаччині загинула студентка з України. У понеділок, 28 травня, близько 21:20 студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку.