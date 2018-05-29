У Словаччині студентка з України загинула при загадкових обставинах (відео)

Одногрупники, з якими дівчина розмовляла ввечері перед подією, не змогли пояснити, що трапилося.

У місті Прешов у східній Словаччині загинула студентка з України. У понеділок, 28 травня, близько 21:20 студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку.

Читайте такожМЗС з'ясовує інформацію про вбивство українки в Італії

Як передає 112.ua, загибла українка була студенткою Технічного університету. Одногрупники, з якими вона розмовляла ввечері перед подією, не змогли пояснити, що трапилося.

На даний момент поліція веде розслідування з метою встановити, чи є загибель українки нещасним випадком, або ж мали місце навмисні дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Єгипті при загадкових обставинах загинув ресторатор з Києва.