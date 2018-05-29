У Словаччині студентка з України загинула при загадкових обставинах (відео)
18:02, 29 травня 2018Інциденти
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Одногрупники, з якими дівчина розмовляла ввечері перед подією, не змогли пояснити, що трапилося.
Студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку / Фото tvnoviny.sk
У місті Прешов у східній Словаччині загинула студентка з України. У понеділок, 28 травня, близько 21:20 студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку.
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Як передає 112.ua, загибла українка була студенткою Технічного університету. Одногрупники, з якими вона розмовляла ввечері перед подією, не змогли пояснити, що трапилося.
На даний момент поліція веде розслідування з метою встановити, чи є загибель українки нещасним випадком, або ж мали місце навмисні дії.
Українська студентка трагічно загинула в Словаччині
Як повідомляв УНІАН, раніше в Єгипті при загадкових обставинах загинув ресторатор з Києва.
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