"Велика сім'я сьогодні втратила батька": у Аркадія Бабченка залишилися сиротами 6 дітей (фото)

У вбитого ввечері 29 травня в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка було шість прийомних дітей.

У вбитого ввечері 29 травня в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка, було шість прийомних дітей. Перша дитина, яка з'явилася в родині, була прийомною. Друга — теж. І тільки третя дочка у Бабченка народилася своя.

Сім'я Бабченко піднімала дітей своїми силами, повідомляє telegram-канал Методичка.

"Мало хто знає, що у російського журналіста Аркадія Бабченка, застреленого сьогодні в Києві, було 6 (шість) прийомних дітей, з яких троє є один одному рідними братами і сестрами. Опікуном була і залишається мати Аркадія – Юлія Олександрівна, з якою діти досі живуть в орендованій трикімнатній квартирі.

Сім'я Бабченка кілька років, ще до всяких законів негідників, витягала цих дітей з дитячих будинків, де ті нікому не були потрібні.

Діти були дуже складні. Вони крали, не вміли їсти тверду їжу, прати білизну, серйозно відставали в розвитку, боялися виходити на вулицю, ховали речі і їли фрукти і овочі з шкіркою. У кого-то був панкреатит, хтось боявся виходити на світло, а у однієї дівчинки був відсутній жувальний рефлекс. Люда до семи років не розмовляла, Світлана не знала, що таке виноград.

Сім'я Бабченко багато років піднімала їх на ноги своїми скромними силами. Вчила, розвивала, займалася. Бабченко, його дружина і мати змогли вибудувати суворий розпорядок, щоб діти привчалися допомагати один одному: хто прибирає, готує, йде за продуктами. У будинку у кожної дитини з'явилися заняття і навчальні хобі (музика, танці, малювання, спорт). Рита займається в балетній школі, Люда грає на фортепіано і малює. Христина і Рома легко справляються з технікою, допомагаючи матері Бабченко редагувати документи на комп'ютері.

"Ця велика сім'я сьогодні втратила свого батька", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Бабченко вбили трьома пострілами в спину у нього вдома в Києві.