"Його публікації неможливо було не помітити": як соцмережі відреагували на вбивство журналіста Бабченка

У Києві застрелили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, соцмережі відреагували на трагедію миттєво.

Увечері 29 травня в Дніпропетровському районі Києва був убитий російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, йому кілька разів вистрілили в спину. Наголошується, що на місце події приїхала «швидка допомога», однак від отриманих поранень 41-річний Бабченко помер по дорозі до лікарні.

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«На 102 надійшло повідомлення, що в квартирі застрелений журналіст. В квартирі сліди крові. До лікарні не довезли. Помер», — повідомило джерело.

Про смерть журналіста повідомив також депутат Верховної ради Антон Геращенко.

«У будинку закінчився хліб. Аркадій пішов у магазин. Вбивця його чекав на сходовому майданчику в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця підло в спину, зробив кілька пострілів у спину Аркадія Бабченко», — написав він у своєму Facebook, припустивши, що однією з версій вбивства, швидше за все, назвуть дії російських спецслужб.

Аркадій Бабченко народився в 1977 році. У 1995 році покликаний в армію, проходив службу на Північному Кавказі, служив у військах зв'язку, брав участь у першій чеченській війні. Звільнений в запас в 1997 році. Після початку другої чеченської війни уклав контракт зі Збройними силами Російської Федерації і брав участь в антитерористичній операції. Служив зв'язківцем, потім в мотострілкових військах, після - командиром розрахунку у гранатометном взводі. У 2000 році звільнений в запас в званні гвардії старшини. Зайнявся журналістикою.

Його останній пост в Facebook виглядає так...