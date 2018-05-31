Колишнього міліціонера, який вчинив смертельну ДТП і намагався втекти, відправили у в'язницю на 9 років

60-річний водій Skoda Octavia загинув на місці, а 59-річна жінка та її 10-річний онук, які перебували в цьому автомобілі, померли у лікарні.

У Слов'янську до 9 років позбавлення волі засуджено колишнього правоохоронця за скоєння ДТП з трьома жертвами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, Слов'янський міськрайонний суд встановив, що 1 серпня 2015 року близько 19.45 30-річний старший дільничний інспектор Святогірського МВС Слов’янського відділу міліції рухався автомобілем Toyota Prado по автодорозі с. Богородічне Слов’янського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Skoda Octavia. 60-річний водій Skoda Octavia загинув на місці, а 59-річна жінка та її 10-річний онук, які перебували в цьому автомобілі, померли у лікарні.

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Також доведено, що маючи можливість надати потерпілим першу допомогу, викликати лікарів та поліцію, винуватець втік з місця ДТП.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо воно спричинило загибель кількох осіб) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Вирок набуде законної сили після розгляду в апеляційній інстанції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в окупованому Криму п'яний даішник влаштував ДТП: загинула жінка і однорічна дитина.