У поліції повідомили, коли будуть результати експертизи щодо стану сп'яніння працівників, які збили хлопчика на велосипеді у Києві

12:59, 01 червня 2018
Інциденти
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Поліцейських після інциденту доставили до лікаря-нарколога / фото НПУ

У Національній поліції Києва заявляють, що результати експертизи від лікаря-нарколога щодо встановлення можливого стану сп'яніння поліцейських, автомобіль яких вчора збив 13-річного хлопчика на велосипеді, надійдуть за 10 днів.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник Головного управління Національної поліції України у м.Києві Оксана Блищик.

За її словами, доведеться зачекати певний час для отримання результатів експертизи від лікаря-нарколога, який має відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп‘яніння.

"З досвіду - це до 10 днів. Це не від нас залежить", - сказала Блищик.

Вона не повідомила, чи з'явилися нові подробиці у цій справі щодо дорожньо-транспортної пригоди.

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"Не можу зараз нічого сказати, тому що слідчі зараз перебувають у прокуратурі, яка має визначити підслідність. Поки не визначена підслідність нічого нового сказати не можемо", - заявила Блищик.

Як повідомляв УНІАН, автопригода за участю поліцейського автомобіля, який виконував спецзавдання, сталася на проспекті Григоренка в Дарницькому районі 31 травня близько 21.00. Автомобіль «Фольксваген» збив хлопчика, який їхав на велосипеді.

У результаті дитина отримала тілесні ушкодження, «швидка» доставила хлопчика в лікарню.

Обоє співробітників поліції, які перебували у автомобілі, в присутності громадян і понятих пройшли тест на «драгері»: прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь. Окрім того, поліцейських доставили до лікаря-нарколога, аби відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп‘яніння.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Теги: #поліція#хлопчик#водіння у стані алкогольного сп'яніння