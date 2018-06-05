У Києві чоловік стрибнув з мосту і потрапив під автомобіль

У столиці на Парковій дорозі чоловік стрибнув з естакади мосту, впав на асфальт і потрапив під машину.

У Києві на Парковій дорозі чоловік стрибнув з естакади, яка веде на вертолітний майданчик, і розбився на смерть. Інцидент стався приблизно о 22:00, повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook. При падінні чоловік потрапив під проїжджаючий автомобіль Volkswagen. «Медики намагалися надати допомогу, але без шансів. На місці працювали правоохоронці. Дорога була частково перекрита», - йдеться в повідомленні.

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