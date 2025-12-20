Українські морські дрони чудово працюють проти російських військових кораблів і підводних човнів.

Україна та Португалія домовилися про спільне виробництво українських морських дронів. Про це заявив радник президента України Олександр Камишин.

"Ми довели, що наші безпілотні судна чудово працюють проти російських військових кораблів і підводних човнів. Тепер вони допоможуть Португалії захищати Європу з моря", - написав він.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 20 грудня, він разом з премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру вшанував памʼять полеглих українських військових.

Відео дня

"Вічна памʼять усім нашим воїнам, кожному українцю, які віддали свої життя, щоб Україна могла жити!", - додав президент.

Морські дрони на війні в Україні

Раніше видання The War Zone писало, що Україна відкрила нову главу сучасної війни, завдавши удару по підводному човну дроном Sub Sea Baby. За словами аналітиків, країна, що охоплена війною, "перебуває на передовій сучасних інновацій у сфері ведення війни з використанням безпілотників".

Журналісти зазначають, що про підводний літальний апарат Sub Sea Baby відомо небагато. Однак його не варто плутати з безпілотними надводними дронами Sea Baby, які вже завдали шкоди ворожим ВМС.

Водночас The Times повідомив, що українські дрони змінили уявлення Заходу про військову міць. У виданні наголосили, що морські дрони України є яскравим прикладом того, як країна перевертає традиційне розуміння військової могутності.

Крім того, українські морські дрони змусили Москву перемістити флот, що залишився, у порт на російському узбережжі, відкривши Чорне море для торгівлі.

