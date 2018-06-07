З мосту біля метро "Берестейська" на авто впав шмат бетону, постраждала людина - ЗМІ (фото)
13:29, 07 червня 2018Інциденти
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Пасажиру автомобіля, який знаходився біля мосту, ледь не відірвало руку.
З мосту біля метро "Берестейська" на автомобіль впав шмат бетону / dtp.kiev.ua
На проспекті Перемоги у Києві з мосту біля станції метро "Берестейська" на автомобіль впав шмат бетону.
Бетон пробив лобове скло автомобіля та поранив пасажира, йому ледь не відірвало руку, повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.
Згідно з повідомленням, постраждалого госпіталізували, його оперують. На місці працює слідчо-оперативна група.
Шматок бетону травмував пасажира автомобіля / фото dtp.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, 4 травня співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновскій висловив думку, що конструкція може рухнути у будь-який момент. Однак у КМДА зазначили, що до 2022 року міст не впаде.
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