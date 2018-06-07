З мосту біля метро "Берестейська" на авто впав шмат бетону, постраждала людина - ЗМІ (фото)

Пасажиру автомобіля, який знаходився біля мосту, ледь не відірвало руку.

На проспекті Перемоги у Києві з мосту біля станції метро "Берестейська" на автомобіль впав шмат бетону.

Бетон пробив лобове скло автомобіля та поранив пасажира, йому ледь не відірвало руку, повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

Згідно з повідомленням, постраждалого госпіталізували, його оперують. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня співавтор проекту мосту Метро Георгій Росновскій висловив думку, що конструкція може рухнути у будь-який момент. Однак у КМДА зазначили, що до 2022 року міст не впаде.