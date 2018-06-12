У Києві двох чоловіків жорстоко побили через секс (фото, відео)

Закривавленого чоловіка в кущах помітив перехожий і викликав поліцію та «швидку».

11 червня посиденьки знайомих закінчилися серйозною бійкою. Одну людину госпіталізували.

Інцидент стався на Академмістечку, на вулиці Академіка Єфремова. Про це повідомив "Інформатор".

Пізно ввечері компанія з чотирьох чоловіків і однієї жінки зібралася на пустирі навпроти житлового будинку. Двоє чоловіків вирушили здавати «здобич» у пункт прийому металобрухту. Дружина одного з них лишилася в компанії двох інших малознайомих чоловіків. Після приходу чоловік застав свою другу половинку за заняттям сексом зі своїм знайомим. Це викликало у нього гнів. Він разом з «напарником» жорстоко побив героя-коханця та його друга.

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Одного з постраждалих госпіталізували. В іншого чоловіка, 1979 року народження, зламаний ніс та численні гематоми обличчя. Незважаючи на вмовляння лікарів, від госпіталізації він відмовився.

Очевидці розповідають, що двоє забіяк та жінка спостерігали за побитими. А дочекавшись приїзду «швидкої», втекли. Їх не вдалося затримати. Всі учасники бійки виглядають як люди без певного місця проживання. Мешканці навколишніх будинків розповідають, що часто бачать їх на пустирі. Іноді вони перебувають у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляв УНІАН, у травні в гуртожитку Дніпра студенти побилися через гучний секс.