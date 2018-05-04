Удар молотком по ребрах: у гуртожитку Дніпра студенти побилися через гучний секс (фото, відео)

Один з учасників конфлікту підтвердив те, що вийшов на кривдника з молотком.

4 травня, близько опівночі, на вулиці Володимира Моссаковського, 13, у Дніпрі сталася бійка. Студенти гуртожитку будівельної академії голосно займалися сексом, що не сподобалося їхньому сусідові.

На місце одразу виїхали співробітники патрульної поліції. Про це повідомляє "Інформатор".

Двері патрульним і журналістам відкрив хлопець із закривавленим обличчям. Він сказав, що його звати Віктор і йому сусід виламав двері в кімнату. За його словами, можливою причиною конфлікту міг стати гучний секс з дівчиною: "Може, ми це робили надто голосно. Але мені почали виламувати двері виламали замок. У нас із сусідом виникла бійка".

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Віктор сказав патрульним, що кривдник пішов в інший кінець блоку. Там його і знайшли патрульні. Другого хлопця звати Данило, і в нього була своя версія того, що сталося: "У мене був важкий день. Я довго терпів їхній шум і не витримав... Але вони кинулися на мене з молотком і ножем. Молотком я отримав удар по ребрах".

Дівчина Віктора не заперечує, що вийшла з ножем. За її словами, вона це зробила тому, що злякалася. Сам Віктор теж підтвердив те, що вийшов на кривдника з молотком: "А як би ви вчинили, якби вам виламували двері і вибили замок? Я захищав своє житло".

На місце приїхали бригада швидкої допомоги та слідчо-оперативна група. Лікарі, обстеживши Віктора, сказали, що у нього закрита черепно-мозкова травма, струс і рвана рана верхньої повіки. Його госпіталізували до міської клінічної лікарні № 16. А Данила відвезли в Соборний відділок поліції.

Нагадаємо, п'ятеро осіб напали в Києві на колишнього бійця АТО, захисника ДАПу Дмитра Іващенка (Вербича). Поліція оприлюднила відео нападу.