У Львові чоловік викинувся з вікна лікарні, сховавши в кишені історію хвороби

Чоловік викинувся з 8 поверху разом з медичною документацією.

Сьогодні у Львові близько 11 годин з вікна лікарні викинувся чоловік.

Про це повідомляє varta1 з посиланням на власні джерела.

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Подія трапилася в Комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, яка знаходиться на вул. Миколайчука, 9.

Чоловік, який був пацієнтом даного закладу, перейшовши зі свого відділення в інше, викинувся з 8 поверху разом з медичною документацією. Історію хвороби чоловік перед стрибком поклав собі в штани.

Незважаючи на швидко надану медичну допомогу чоловік помер. Йому був 81 рік.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині слідом за москітною сіткою з 4-го поверху впав однорічний хлопчик.