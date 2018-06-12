У Львові чоловік викинувся з вікна лікарні, сховавши в кишені історію хвороби
13:20, 12 червня 2018Інциденти
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Чоловік викинувся з 8 поверху разом з медичною документацією.
Загиблому чоловікові був 81 рік / фото: varta1
Сьогодні у Львові близько 11 годин з вікна лікарні викинувся чоловік.
Про це повідомляє varta1 з посиланням на власні джерела.
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Подія трапилася в Комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, яка знаходиться на вул. Миколайчука, 9.
Чоловік, який був пацієнтом даного закладу, перейшовши зі свого відділення в інше, викинувся з 8 поверху разом з медичною документацією. Історію хвороби чоловік перед стрибком поклав собі в штани.
Незважаючи на швидко надану медичну допомогу чоловік помер. Йому був 81 рік.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині слідом за москітною сіткою з 4-го поверху впав однорічний хлопчик.
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