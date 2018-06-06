Український режисер Кантер зняв своє самогубство на відео – поліція

Речник поліції підтвердив журналістам, що Кантер застрелився в ємності резервуару для води.

Український режисер, письменник, волонтер, учасник Антитерористичної операції на Донбасі Леонід Кантер відзняв вчинення свого самогубства на відео.

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Про це повідомив у коментарі УНІАН речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"На даний момент з'ясовано, що смерть настала в резервуарі для води – її було відзнято ним самим на відео", - сказав речник.

За його словами, знайдену біля його тіла зброю та відеоматеріали вже долучено до матеріалів кримінального провадження і відправлено на експертизу.

"Але вже зараз за попередніми висновками судмедекспертів, все вказує на те, що це було самогубство", - зазначив Тракало.

Він зазначив, що поліція розслідує кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство!.

«Чи було доведення до самогубства, чи ні, буде з'ясовано в ході досудового розслідування», - додав речник Нацпооліції.

Нагадаємо, 4 червня відомий український режисер Леонід Кантер наклав на себе руки. Перед самогубством він залишив декілька записок, в яких пояснив мотиви цього кроку.

У 2003 році Кантер заснував кіностудію "Lizard Films", яка зняла близько 50 коротометражок. Серед них документальна стрічка про Донецький аеропорт.