З'явилися подробиці пожежі на АЗС під Києвом, винуватцем якої виявився горе-водій (відео)

Після пожежі спрацювала автоматична система пожежогасіння.

Після нічного вибуху на АЗС на Житомирській трасі заправка зачинена. Лише дивом обійшлося без жертв.

Зараз майстри розбирають частину конструкції, яка була зірвана й обгоріла під час вибуху. Весь комплекс обгорів, передає ТСН.

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Це сталося близько опівночі, коли у працівників відбувалася перезмінка. Клієнт, який приїхав заправитися, відмовився від послуг працівника заправки, замовив 10 літрів бензину, а потім забув витягнути пістолет і поїхав, що призвело до пошкодження колонки і вибуху.

"Колонка багатофункціональна. Стався витік газу. Клієнт відмовився від послуг помічника оператора. Той підійшов, запропонував стандартний пакет послуг: мийка вікон і т. д. Але чоловік був категорично проти допомоги", - говорить керівник АЗС.

Після пожежі спрацювала автоматична система пожежогасіння. Повністю загасити вогонь вдалося за 11 хвилин. Також працівники АЗС швидко перекрили доступ до резервуарів і цим запобігли масштабному вибуху.

Поліція вже розглядає справу і каже, що покарати можуть як клієнта, так і працівників заправки за недотримання протипожежної безпеки.